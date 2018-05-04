Суд продлил срок ареста Рубана на 2 месяца

Шевченковский районный суд Киева продлил ещё на два месяца срок содержания под стражей руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение суд вынес в пятницу, удовлетворив ходатайство стороны обвинения. "Ходатайство удовлетворить", - говорится в решении суда.



Таким образом, суд счёл обоснованными доводы стороны обвинения.



Решение может быть обжаловано в пятидневный срок.



Суд огласил только резолютивную часть решения, полный текст будет обнародован 8 мая.



Как сообщалось, обвинение считает необходимым продлить срок содержания В.Рубана под стражей на два месяца без возможности внесения залога. В свою очередь защита выступила против удовлетворения этого ходатайства, отметив, что В.Рубан только подозревается в совершении преступления и его вина не доказана.



Доставленный на заседание суда В.Рубан сказал, что понимает, какое будет решение суда, имея в виду продление ему ареста, и подчеркнул, что ожидает рассмотрения дела по существу, чтобы опровергнуть в суде выдвинутые обвинения и рассказать, как обстояли дела в действительности.



В.Рубан был задержан 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.



Украинские правоохранители подозревают В.Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.



По версии следствия, В.Рубан планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".



9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал В.Рубана сроком на два месяца до 6 мая. 20 марта Апелляционный суд Киева оставил это решение в силе.

