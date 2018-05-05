МИД Украины направил ноту России после задержания рыболовецкого судна

МИД Украины срочно направил в Министерство иностранных дел России ноту с целью выяснения обстоятельств, при которых у берегов Крыма российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно. Об этом пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца написала в Twitter.



Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в свою очередь заявил, что задержанное судно не имело разрешения на пересечение украино-российской границы. По его словам, оно имело право на вылов рыбы, но только в пределах территориального моря. Слобадян добавил, что украинские пограничники не знают, каким образом судно нарушило государственную границу.



Ситуацию также прокомментировал крымский политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.



"С точки зрения процедуры абсолютно никаких претензий к нашим пограничникам украинская сторона предъявить не сможет. Ситуация совершенно ясная: согласно международному праву, нарушены наши экономические интересы, налицо браконьерский лов рыбы, все это зафиксировано. Дальше будет определяться степень ответственности нарушителей", — заявил он.



Ранее крымское пограничное управление ФСБ сообщило, что в Черном море задержано украинское судно "ЯМК-0041", незаконно добывавшее камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут). Судно и экипаж — пять граждан Украины — доставлены в Крым. Пограничники подчеркнули, что действовали "в строгом соответствии с международным морским правом".

