УПЦ: православные церкви других стран против автокефалии Украине

Представители поместных православных церквей высказались против создании единой автокефальной церкви на Украине. Об этом управляющий делами Украинской православной церкви (УПЦ МП) митрополит Бориспольский и Броварский Антоний рассказал в интервью, опубликованном на сайте УПЦ МП. По его словам, предстоятели и архиереи поместных церквей обеспокоены происходящими событиями.

"Предстоятели и представители церквей, архиереи, митрополиты и иерархи из православных стран, с которыми мы как каноническая церковь имеем полноценное - как официальное, так и личное общение -с удивлением, волнением, а иногда и с возмущением воспринимают все это и выражают свое несогласие", - заявил Антоний.

