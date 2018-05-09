Порошенко: Сильная армия – основной показатель безопасности Украины

Сильная и боеспособная армия является основным показателем безопасности Украины, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко



"Вместе с нашими партнерами мы стремимся построить новую систему международной безопасности, которая была разрушена агрессивными действиями страны-агрессора - Российской Федерации, и для этого необходимо создать надежную защиту нашего суверенитета, нашей территориальной целостности, нашей независимости в едином евроатлантическом сообществе коллективной безопасности", - сказал он на презентации фотовыставки "Герои", посвященной Дню памяти и примирения, во вторник в Национальном музее истории Украины во второй мировой войне.



Президент подчеркнул, что только сильная и боеспособная армия является главным показателем безопасности.



"Развитие армии - наше обязательство перед будущими поколениями украинцев, в этом наше уважение светлой памяти погибших во Второй мировой войне и всех борцов за Украинское государство", - отметил П.Порошенко.



По словам президента, рудименты советско-российской идеологии негативно влияли на боевой дух украинского войска. "Они морочат нам голову лживыми пропагандистскими штампами, призванными держать нас на ментальной орбите России", - сказал он.



Глава государства подчеркнул, что за 4 года Украина осуществила ряд результативных шагов, которые укрепили ее национальную идентичность.



"Мы возвращаемся к своим истокам, к собственной украинской истории", - отметил президент.



Он напомнил, что в конце апреля по его приказу начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко утвердил программу мероприятий по восстановлению и внедрению национальных боевых традиций в ВСУ.

