Украинцы призывают к бойкоту Adidas в ответ на выпуск формы сборной СССР

Украинские пользователи соцсетей запустили флешмоб с призывом бойкотировать продукцию международного бренда спортивной одежды Adidas в связи с выпуском компанией коллекции формы сборной СССР.



"Adidas предпочитает использовать символы СССР на их одежде. Для меня это означает, что я не потрачу больше ни одного цента на их вещи. Компания, которая не уважает историю и не чувствует сострадания к человеческим страданиям, не заслуживает меня как клиента. Или кого-нибудь еще", - написала на своей странице в Facebook специалист по коммуникациям, преподаватель Львовской бизнес-школы Ярина Ключковская.



К флешмобу присоединилась также первая замминистра финансов Оксана Маркарова.



"Adidas решил поддержать режим, который убил миллионы людей и был тюрьмой народов, поставив имя и логотип СССР на свою продукцию. Что дальше? Линия одежды апартеида? Как может произойти столь эпический провал в компании, которая может позволить себе лучших профессионалов? Больше никакого Adidas для меня или моей семьи", - написала О.Маркарова на своей странице в Facebook.



Данный флешмоб также распространился в соцсети Twitter. Пользователи публикуют иронические фото с изображением продукции Adidas со свастикой.



В дочернем предприятии "Адидас-Украина" (Киев) агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что предоставят информацию о планах Adidas продавать в Украине продукцию с символикой СССР только после письменного запроса. К настоящему времени получить комментарий компании не удалось.



В то же время с сайта Adidas коллекция спортивной одежды с изображением герба СССР и надписью USSR уже исчезла, соответствующие поисковые запросы к этому ресурсу безрезультатны.



Как сообщалось, СБУ приобщила к расследованию информацию о возможной работе компании Adidas в оккупированном Крыму.



ДП "Адидас-Украина" зарегистрировано в 1996 году, занимается продажей товаров для спорта.



По данным Госреестра, собственником компании является АО "Адидас АГ" (Германия), директором - Ростислав Черевко.



Выручка "Адидас-Украина" по итогам девяти месяцев 2017 года составила 1 млрд 95,5 млн грн, чистая прибыль достигла 214,4 млн грн.



В 2016 году компания получила 1,4 млрд грн чистого дохода и 304,6 млн грн чистой прибыли, что соответственно на 13% и 35% больше, чем в 2015 году.



Уставный капитал ДП составляет 3,4 млн грн.



Ранее Украинский институт национальной памяти (УИНП) попросил ДП "Адидас-Украина" не допустить распространения на территории Украины продукции с изображением символики коммунистического тоталитарного режима и напомнил о действии закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики".

