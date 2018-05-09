Доказана катастрофическая гибель Солнца

Международная команда астрономов доказала, что на заключительном этапе своего существование Солнце, скорее всего, превратится в планетарную туманность. Хотя этот вариант гибели светила предлагался и ранее, некоторые специалисты допускали, что для сбрасывания внешней оболочки звезда должна быть вдвое массивнее. Об этом сообщает издание Science Alert.



Результаты компьютерного моделирования подтвердили, что жизнь Солнца и 90 процентов других звезд завершится планетарной туманностью, а обнажившееся ядро станет белым карликом. Этот этап продлится 10 тысяч лет, когда карлик будет освещать туманность, делая ее видимой. После этого ядро начнет остывать, а его яркость падать. Через десятки миллиардов лет возникнет черный карлик, который не будет излучать видимый свет.



Планетарной туманностью называется объект, состоящий из газовой оболочки и белого карлика. Они образуются, когда красные гиганты, в которые со временем превращаются звезды главной последовательности, сбрасывают внешние оболочки. По расчетам, Солнце станет красным гигантом примерно через пять миллиардов лет, расширяющаяся звезда достигнет орбиты Земли или Марса.

