Состояние госпитализированных в Черкассах школьников стабильное - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман после посещения в больнице отравившихся школьников сообщил, что состояние их здоровья стабильное, в медучреждении остаются прибывшие из Киева врачи. "Черкасская областная детская больница. Посетил детей, состояние всех стабильное. (…) Здесь остаются врачи из Киева, которые приехали вместе с нами", - написал премьер в Твиттере.



По его словам, местные врачи сработали "оперативно и профессионально".



"Все анализы сделаны, рисков нет. Организуем лабораторную поддержку", - добавил В.Гройсман.



Согласно данным Управления ГСЧС в Черкасской области (по состоянию на 14.30), в больницах Черкасс с симптомами отравления находятся 53 ученика и два учителя Черкасской общеобразовательной школы №8.



Премьер и и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун находятся в Черкассах для изучения ситуации на месте.

