В Черкассах загрязнение не выявлено, будут исследования в лабораториях – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что на данный момент в Черкассах загрязнение не выявлено, далее будут детальные исследования в лабораториях.



"У детей состояние здоровья улучшается", - сказала он в эфире телеканала "112 Украина" в ходе визита в Черкассы.



По его словам, не следует поднимать панику, так как ситуация контролируемая.



"На данный момент загрязнений не выявлено, в воздухе загрязнений не выявлено. Это говорит о том, что то вещество, которое было применено, не находится ни в воздухе, ни на грунте, ни в воде. Далее более детальные исследования будут делать в лабораториях. Если оно еще есть, это вещество, то оно будет выявлено", - добавил премьер.



Кроме того, соответствующие органы устанавливают, кто бы мог распылить это вещество или каким-то другим образом ее распространить.



"Я не хочу делать никаких предположений. Это может быть что угодно. В том числе, возможно, кто-то имел не очень хорошие намерения", - отметил В.Гройсман.



Он подчеркнул, что других таких случаев в Черкассах не зафиксировано, поэтому никаких профилактических мероприятий проводить не нужно.



Премьер заявил, что если семьям пострадавших будет необходима дополнительная помощь, в том числе финансовая, то власти ее обеспечат, но на данный момент дополнительные расходы не нужны.



"Мы склоняемся к тому, что это было локальное распыление пока неизвестного вещества", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".



В.Гройсман также отметил, что только после детальных исследований можно будет говорить о связи данного события с тем, что произошло в школе Новомосковска Днепропетровской области.



"Сейчас нет оснований говорить, что эти события связаны", - указал он.



Согласно данным Управления ГСЧС в Черкасской области (по состоянию на 14.30), в больницах Черкасс с симптомами отравления находятся 53 ученика и два учителя Черкасской общеобразовательной школы №8.



Кроме того, на школьной линейке в г.Новомосковск (Днепропетровская обл.) у 16 детей (согласно информации Минздрава – у 19) ухудшилось состояние здоровья, медики на месте оказали помощь, одну девочку доставляли в больницу, затем отпустили домой.

