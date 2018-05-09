«Интер» 9 мая устроит праздник для зрителей

9 мая телеканал «Интер» посвятит эфир Дню Победы. «Включив "Интер" с самого утра, человек целый день будет в атмосфере праздника», – рассказала руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная.



С 7 утра в эфире будет пятичасовой телемарафон «Наша Победа». Выйдут эксклюзивные репортажи, отдельное внимание будет уделено историям, связанным с антифашистским движением в Европе. Также будут прямые включения с акции «Никто не забыт. Ничто не забыто» в Киеве и из других городов – Одессы, Харькова, Запорожья, Кривого Рога.



«Наша задача – показать, как Украина встретит День Победы. Несмотря на все препятствия и проблемы, которые сегодня существуют, большинство людей, я в этом уверена, празднуют День Победы и не ставят под сомнения нашу историю и нашу память. Вот это лицо настоящей, нормальной Украины мы и хотим показать», – сказала Анна Безлюдная в интервью СМИ.



В 12.00 в эфире – любимый всеми фильм «В бой идут одни «старики» — «Интер» его традиционно показывает каждый год 9 мая, затем в 13.30 будет премьера сериала «Добровольцы». А вечером — в 20.30 — главное событие Дня Победы для всей страны — большой праздничный концерт на «Интере» «Победа. Одна на всех». Среди участников праздника – Таисия Повалий, Владимир Гришко, Надежда Мейхер, Злата Огневич, Виталий Козловский, El Кравчук, Мила Нитич, Влад Сытник, Светлана Тарабарова, Наталья Бучинская, Сергей Гладырь, Наталья Валевская, Ольга Цыбульская, Иван Березовский, Наташа Гордиенко, Вадим Олейник, группы «Братья Карамазовы», «Авиатор», Freedom-Jazz, «Анна-Мария», MenSound. Всего в концерте 27 номеров. И каждый из них – это отдельная, законченная история со своим сюжетом и постановкой. Знаменитые военные песни зазвучат по-новому благодаря современным аранжировкам, уникальным номерам и спецэффектам.



Ко Дню Победы телеканал «Интер» реализовал два крупных проекта. Телеканал издал третий том фотоальбома «Люди Победы», в который вошли воспоминания 100 ветеранов. Также вместе со зрителями «Интер» продолжил восстановление памятников павшим солдатам – в этом году было отреставрированы 11 монументов в семи областях Украины – в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Ровненской, Харьковской, Черкасской и Черниговской. Всего за четыре года акции «Никто не забыт» телеканал восстановил 28 памятников.

