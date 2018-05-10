С Днем Победы!

По Киеву 9 мая прошел марш "Бессмертный полк", который стартовал у метро Арсенальная и дошел к Парку Вечной славы, чтобы возложить цветы к Вечному огню.

Акции в центре Киева подошли к концу - по крайней мере, их официальная часть. По оценкам наблюдателей пришло 50 тысяч человек, полиция говорит о десяти тысячах. В Парке вечной славы тысячи людей пришли возложить цветы к стеле Неизвестному солдату.

При этом, по состоянию на 12:40, к обелиску в киевский парк Славы не прекращают идти люди. Работают всего 5 рамок металлоискателя. Поэтому очередь огромная.



Ранее киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения "Организация украинских националистов", которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции "Бессмертный полк". Националисты заявили, что намерены патрулировать улицы, чтобы сорвать шествие.











