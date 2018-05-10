Минобороны до конца года построит 15 складов боеприпасов

Министерство обороны Украины намерено до конца 2018 года построить 15 современных железобетонных хранилищ боеприпасов. Строительные работы начнутся в мае, сообщает пресс-служба Минобороны.



Вопрос строительства таких хранилищ рассматривался в рамках инспектирования министром военного арсенала в Хмельницкой области.



"Задача, которая стоит перед нами, - ответственная, непростая, но вполне выполнимая. (…) Мы строим хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения", - отметил Полторак.



В Минобороны указали, что в Украине в 2018 году планируется построить 15 подобных хранилищ на трех военных арсеналах. Уже разработана соответствующая техническая документация, проведены тендерные процедуры и с мая начнутся необходимые строительные работы.



Министр также отметил, что на базе военных арсеналов будут созданы производственные мощности по сборке и ремонту боеприпасов.



"Сегодня я еще раз убедился, что у нас есть все возможности создать на базе арсеналов Вооруженных сил Украины производственные мощности, специально предназначенные для производства боеприпасов путем их сборки", - сказал Полторак.



По его словам, такой механизм позволит сконцентрировать процессы от производства, ремонта и хранения боеприпасов в одном месте, что создаст безопасные условия для населения и значительно удешевит логистическую составляющую.

