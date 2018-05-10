Минобороны до конца года построит 15 складов боеприпасов

Минобороны до конца года построит 15 складов боеприпасов

Министерство обороны Украины намерено до конца 2018 года построить 15 современных железобетонных хранилищ боеприпасов. Строительные работы начнутся в мае, сообщает пресс-служба Минобороны.

Вопрос строительства таких хранилищ рассматривался в рамках инспектирования министром военного арсенала в Хмельницкой области.

"Задача, которая стоит перед нами, - ответственная, непростая, но вполне выполнимая. (…) Мы строим хранилища, которые не только надежно защищены от поражения огневыми средствами противника, они предусматривают обустройство современными автоматическими системами охраны, оповещения и пожаротушения", - отметил Полторак.

В Минобороны указали, что в Украине в 2018 году планируется построить 15 подобных хранилищ на трех военных арсеналах. Уже разработана соответствующая техническая документация, проведены тендерные процедуры и с мая начнутся необходимые строительные работы.

Министр также отметил, что на базе военных арсеналов будут созданы производственные мощности по сборке и ремонту боеприпасов.

"Сегодня я еще раз убедился, что у нас есть все возможности создать на базе арсеналов Вооруженных сил Украины производственные мощности, специально предназначенные для производства боеприпасов путем их сборки", - сказал Полторак.

По его словам, такой механизм позволит сконцентрировать процессы от производства, ремонта и хранения боеприпасов в одном месте, что создаст безопасные условия для населения и значительно удешевит логистическую составляющую.