Что происходит?

Мэр Львова Андрей Садовой капитулировал. Он записал обращение к местной нации в чисто пораженческом контексте: «Мы проиграли первую в истории независимой Украины войну с Россией и... «зазналы нищивнои поразки». Чувствуется, что Андрюша уже ждет гонцов от Путина, чтобы вручить им символические ключи от «миста Лева». На расово правильном форуме, где я по привычке отслеживают реакцию «генераторов креативного контента», Садового нетолерантно назвали «пи…сом». Конец цитаты.



Особую пикантность ситуации придает тот факт, что видеообращение было записано к 9 мая. Чувствуете, куда, гад сепарский, клонит? Сталинские наследники таки сомкнули свои кровавые руки на шее колыбели нации. Вообще, в стране происходит нечто страшное и поразительное. По улицам городов марширует Бессмертный полк, участники которого выкрикивают антиукраинские лозунги, в частности «Фашизм не пройдет!». Да, это запрещенный в Украине лозунг, потому что… Мне трудно объяснить почему, поскольку тут задействованы серьезные вещества. Скорее всего, имеет место сублимация подавленного сексуального влечения к красивой черной форме с эсесовскими рунами. В какой-то момент произошло осознание преемственности «поколений», и помимо воли у медиа-су...ек прорвало какую-то лобную долю. Они уже готовы признать фашизм официальной идеологией, ведь если кричать, что он, фашизм, не пройдет, это посягательство на территориальную целостность нации.



Да, после 9 мая у них реально сильно рвет. Все потрясены количеством «ваты», заполонившей города и села нации. Да еще «Интер» реально «отжег». Трансляция праздничного концерта, посвященного Дню Победы, шла под звон разбивающихся «коктейлей Молотова» возле центрального офиса телеканала.



Идея заменить Победу многодневным трауром, которая пришла в голову понятно кому, провалилась с далеко слышным треском. В Украине 9 мая 2018 года стало совершенно уникальным событием за всю постмайданную историю. И я понимаю Садового, который первым почувствовал эту «смену трендов» и показательно капитулировал

Ницой помните? Ее любимое развлечение – доводить бедолаг на кассах в маркетах требованиями «обслуговуваты украинською». Она устраивала яркие истерики, кидалась мелочью, удачно изображала эпилептические припадки. В общем, вела себя как настоящая патриотка

Сам концерт произвел настоящий фурор, и рейтинг «Интера» установил рекорд. Свыше пяти миллионов человек смотрели «элемент гибридной войны России». Чтобы вы понимали: это примерно в двадцать раз больше, чем доля аудитории, отдавшей предпочтение просмотру фильма «Киборги».Идея заменить Победу многодневным трауром, которая пришла в голову понятно кому, провалилась с далеко слышным треском. В Украине 9 мая 2018 года стало совершенно уникальным событием за всю постмайданную историю. И я понимаю Садового, который первым почувствовал эту «смену трендов» (терминология офисных хомячков) и показательно капитулировал. Как оказалось, ничего не помогает: ни просветительная медицинская реформа Ульяны Супрун, ни соблазнение членством в НАТО, ни безвизовый режим, ни массовое переименование улиц, ни практически тотальная зачистка системы образования от «савецкой скверны».«Зрада» полная, глобальная и долгоиграющая. Кристально чистые патриоты с генетического форума нашли приемлемый выход: америций. Только так. Добавить в воду и пиво и «с милой улыбкой угощать болельщиков «Шахтера», которые все – стопроцентная вата». Почему именно америций, а не модный в этом сезоне «Новичок» или, на худой конец, хорошо зарекомендовавший себя в Лондоне полоний? Не знаю. Но другого пути нет.Нет, конечно, не надо тешить себя надеждами на резкое прозрение и «все изменилось». Просто произошел тотальный сбой виртуальной картины мира. Так бывает. Редко, но бывает. Дальше начнется вполне предсказуемая «реакция» с показательным закидыванием теми же «коктейлями Молотова» загородного дома Левочкина – одного из владельцев телеканала «Интер».Национальный совет по телевидению и радиовещанию начнет процедуру отзыва лицензий, но вряд ли успеет ее закончить. Еще что-то, безусловно, придумают, поскольку «вата начала резко поднимать голову». Наверное, им очень дискомфортно, когда начались такие интересные процессы. Да еще перед выборами. Президентскими. Всюду у них «зрада» пополам с «антикоррупцией». Начинается действие гегелевского закона диалектики – переход количества в качество. Кабмин презентовал новый «бренд» древней нации: Украина NOW. Все сразу стали читать латинские буквы задом наперед. Явно поработали кремлевские хакеры, напаскудившие в последний момент. Ницой помните? Ее любимое развлечение – доводить бедолаг на кассах в маркетах требованиями «обслуговуваты украинською». Она устраивала яркие истерики, кидалась мелочью, удачно изображала эпилептические припадки. В общем, вела себя как настоящая патриотка. И тут в «Ашане» стали набирать на кассу глухонемых кассиров. Не шутка! Висит на кассе плакат: «Я вас с большим удовольствием обслужу, но, к сожалению, не могу вас услышать». Мне очень нравится, поскольку молчаливое обслуживание просто класс. Никто не предлагает пополнить счет мобильного, не рассказывает о бонусах и не требует мелочь. А вы представьте себе состояние Ларисы, с которой никто не здоровается на «мове», не обсуждает тонкости переводов ценников с русского на украинский. Что она может предъявить глухонемому? Что он думает на языке агрессора? Так как доказать? Есть ли в стране эксперты по данному вопросу?И вот все это накапливается, накапливается, затем происходит переход в иное качество. Зачастую спонтанно, без всякой организации и плана. Если использовать официальные идеологические формулировки, то «произошел массовый вброс фейковых новостей в формате гибридной агрессии с целью порабощения нации с помощью сетей резидентов и администраторов сепаратистских пабликов в «ВК». Жертвой паники стал мэр Львова Садовой, обладающий тонкой душевной организацией и развитой интуицией.