Программы на телеканале «Интер» 9 мая посмотрели 13 млн человек

Более 13 млн человек в День Победы посмотрело эфир «Интера». 9 мая телеканал «Интер» стал лидером украинского телеэфира по массовой всеукраинской аудитории 18+. Доля канала составила 15,7%.



Традиционный марафон «Наша Победа», который шел в прямом эфире почти 6 часов, собрал долю 11,7% среди массовой всеукраинской аудитории 18+. Марафон стал лидером своего слота.



Главное событие дня – большой праздничный концерт «Победа. Одна на всех» – абсолютный лидер украинского эфира 9 мая. По массовой всеукраинской аудитории 18+ это самое рейтинговое событие с начала 2018 года на «Интере». Концерт собрал долю 24,1% среди телезрителей в возрасте 18 лет и старше (вся Украина). Доля по аудитории 18-54 в крупных городах составила 13,0%. В Украине концерт смотрели 7,3 млн человек.

