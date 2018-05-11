Порошенко обсудил с Макроном и Меркель санкции за выборы в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном введение санкций против России за проведение незаконных выборов на территории аннексированного Крыма.



"Очевидно, мы говорили о деоккупации (Крыма – ИФ) и введении санкций за незаконное проведение выборов… Мы координируем действия, так как санкции по имплементации Минских соглашений и прекращение агрессии России на Донбассе неразрывно связаны с пакетом санкций за незаконную аннексию Крыма", - заявил П.Порошенко журналистам в Аахене в четверг после переговоров с А.Меркель и Э.Макроном.

