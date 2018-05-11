Следующая встреча "нормандской четверки" вероятно состоится в Париже - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что скоординировал с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном действия относительно проведения в ближайшее время заседания "нормандского формата", которое, скорее всего, пройдет в Париже.



"18 и 23 (мая) состоятся встречи с Путиным у Ангелы Меркель и у Эмманюэля Макрона. Мы четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которые мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание "нормандского формата". Наиболее вероятно, это может состояться в Париже", - заявил П.Порошенко журналистам в Аахене в четверг после переговоров с А.Меркель и Э.Макроном.



Он также отметил, что на встрече с лидерами Германии и Франции обсудили гуманитарные вопросы, в частности проблему заложников, которых незаконно удерживают на оккупированных территориях, в том числе украинских военнослужащих, и политических заключенных, незаконно удерживаемых в России.



"Были четко названы фамилии", - добавил П.Порошенко.

