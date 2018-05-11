В Минобороны Чехии заявили, что в стране не производился и не складировался газ "Новичок"

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым, по утверждению Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, в Чехии не производилось и не складировалось. Об этом сообщила журналистам в четверг министр обороны Чехии Карала Шлехтова после закрытого заседания комитета по международным делам Палаты депутатов (нижняя палата национального парламента), на которое были приглашены главы чешских спецслужб.



"В Чехии никаких веществ типа "Новичок" не производилось и не складировалось, - отметила она. - По этому вопросу едина позиция министерства обороны, военной разведки, Службы безопасности Чехии (контрразведки) и [национального] управления по ядерной безопасности".



Комитет по международным делам нижней палаты парламента, по ее словам, принял документ, в котором обозначена чешская позиция по "Новичку". Против его принятия голосовал лишь один из членов комитета - представитель компартии.



3 мая президент республики Милош Земан, выступая по пражскому телеканалу Barrandov, заявил, что газ "Новичок" в незначительном количестве производился и складировался в Чехии. 7 мая премьер-министр Чехии Андрей Бабиш опроверг эту информацию, подтвердив при этом, что "Новичок" "в малом количестве тестировался" в республике.



По мнению Бабиша, сделанное Земаном со ссылкой на данные военной разведки заявление в интервью Barrandov было недоразумением. Президент рассказал о производстве "Новичка" в незначительном количестве в ноябре прошлого года в военно-исследовательском институте ВС Чехии в городе Брно и его тестировании. Премьер подчеркнул, что это вещество там было только тестировано и после испытаний сразу уничтожено.



4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

