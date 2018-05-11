Предъявлены обвинения организатору и соучастникам убийства Вороненкова

Прокуратура Киева завершила расследование по факту убийства в столице Украины в 2017 году экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства. "Завершено досудебное расследование по резонансному убийству бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года в Киеве", - проинформировала прокуратура.

Организатору и пяти соучастникам предъявлены обвинения. После ознакомления сторон с материалами следствия обвинительный акт будет направлен в суд.



Двое исполнителей преступления, согласно информации прокуратуры, находятся под стражей, а материалы против гражданина РФ Владимира Тюрина, которого обвиняют в организации преступения, а также двух его соучастников - уроженца Харькова Юрия Василенко и гражданина Украины Ярослава Левенца, - которые находятся в розыске, выделены в отдельное производство.



Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное с конфискацией имущества.



Денис Вороненков вместе со своей супругой Марией Максаковой в октябре 2016 года переехал жить на Украину. 23 марта 2017 года он был убит возле гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева. В октябре 2017 года генпрокурор Украины объявил, что фактическим заказчиком убийства был бывший гражданский муж Максаковой - Владимир Тюрин. Мотивы убийства, по версии следствия, были как личные, так и политические.

