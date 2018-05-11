Каким образом рак кожи и качество загара связаны

Сотрудники Королевского колледжа Лондона провели исследование генома и выявили 20 генетических вариантов, которые связаны с тем, насколько хорошо человек загорает. Как передает "RuNews24", была собрана группа добровольцев. Они рассказали, каково качество их загара. Эти данные сопоставили с информацией более чем 8 миллионов генетических полиморфизмов.



Оказалось, 10 из 20 найденных генетических вариантов ранее уже были известны ученым. Они связаны с биохимическими путями синтеза или регуляции выработки меланина. Но 10 генов оказались новыми для специалистов.



Так, 8 локусов (положений генов на хромосомах) были связаны с риском карциномы (рака кожи). Плюс, локус AHR/AGR3 одновременно был связан с повышенным риском развития меланомы (другого типа рака кожи). И, по словам ученых, склонность к загару определяется этими же полиморфизмами.



Именно снижение выработки меланина в коже связано с увеличением вероятности злокачественного перерождения меланоцитов (клеток, вырабатывающих пигмент) и развитием рака.

