SpaceX перенесла запуск Falcon 9 менее чем за минуту до старта

Компания SpaceX перенесла запуск ракеты Falcon 9, которая должна была доставить на орбиту спутник правительства Бангладеш. Об этом говорится в прямой трансляции, которая велась на сайте компании. Как отмечает Reuters, этот пуск должен был стать первым коммерческим.



Перенести запуск приняли решение менее чем за минуту до старта ракеты из Космического центра Кеннеди во Флориде. По словам представителя SpaceX, она может быть запущена 11 мая. "Мы не смогли запустить сегодня Falcon 9 во временных рамках, которые были выделены для запуска", - сказал он. Причины, почему запуск был отменен, не уточняются.



Последний раз SpaceX запускала ракету Falcon 19 апреля. Она должна была доставить на орбиту Земли спутник Transiting Exoplanet Survey Satellite для нужд NASA. Ступень ракеты успешно осуществила посадку на баржу "Of Course, I Still Love You", которая находится в Атлантическом океане.