Штайнмайер посетит Украину в конце мая

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приедет Украину для встреч с властями 29 мая.



Об этом говорится в протоколе по итогам визита Президента Украины Петра Порошенко с делегацией в Германию 9-10 мая, пишут "Украинские новости".



Согласно документу, Министерству иностранных дел поручено обеспечить организацию государственного визита Штайнмайера по приглашению Порошенко.



Кроме того, МИДу поручено до июля договориться с немецкой стороной о визите в Украину федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и министра иностранных дел Хайко Мааса.

