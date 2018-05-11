Порошенко против встречи ради встречи в "нормандском формате"

Президент Украины Петр Порошенко считает целесообразным проведение встречи "Нормандской четверки" (Германия, Франция, Украина Россия) в начале следующего месяца.



"Я считаю, что ее можно и стоит провести уже в начале июня. Насколько эти мои надежды будут реализованы – мы будем знать уже 23-24 мая, когда будут сделаны попытки предварительного согласования", - сказал П.Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Словении Борутом Пахором в пятницу в Киеве.



Вместе с тем он добавил, что встреча в "Нормандском формате" не должна быть только встречей ради встречи.

