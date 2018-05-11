Луценко внесет в Раду представление на снятие неприкосновенности с трех депутатов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на следующей неделе намерен внести в Верховную Раду представления о снятии депутатской неприкосновенности с трех парламентариев.



"На следующей неделе я намерен подписать три представления и внести их в Верховную Раду", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.



При этом Ю.Луценко отметил, что от момента внесения представления в парламент и до голосования за низ в сессионном зале в среднем проходит около 20 дней.



Как сообщалось, 15-18 мая Верховная Рада работает в пленарном режиме.

