Словения будет поддерживать все санкции против РФ – президент

Любляна и в дальнейшем будет поддерживать санкции против Российской Федерации в случае невыполнения Москвой Минских соглашений, заявляет президент Словении Борут Пахор.



"Словения абсолютно будет поддерживать все санкции, если Россия не будет придерживаться Минских соглашений и их выполнения", - сказал Б.Пахор на совместной с президентом Украины пресс-конференции в пятницу в Киеве.



По мнению президента республики Словения, санкции против РФ являются единственным инструментом, "которым мы владеем… для достижения той цели, которую мы поставили".



Б.Пахор отметил, что у его страны достаточно хорошие отношения с РФ в рамках ЕС и НАТО, и это дает возможность с "первых рук узнать, что на самом деле думает Российская Федерация об этих всех делах и каким образом можно найти к ним ключик, подход, чтобы они стали действительно выполнять все Минские договоренности".

