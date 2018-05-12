На Житомирщине 9 мая отец зарезал сына-участника АТО

В Коростене (Житомирская область) в среду 9 мая участника антитеррористической операции зарезал его отец, сообщил отдел коммуникации полиции Житомирской области.



"9 мая вечером в полицию поступило сообщение от медиков о констатации смерти местного жителя. Во время первоочередных мероприятий было установлено, что роковое ножевое ранение в ходе конфликта сыну нанес отец. Начато расследование", – говорится в сообщении.



Правоохранители выяснили, что между мужчинами около 20:10 в квартире по месту жительства возникла ссора, переросшая в схватку. Во время физического выяснения отношений в ход пошел нож.



Как отмечают в отделе коммуникации, медики зафиксировали смерть 37-летнего мужчины, у которого обнаружили ранение грудной клетки. Отец погибшего, 60-летний местный житель, признал свою вину.



В настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Преступнику может грозить от 7 до 15 лет лишение свободы.

