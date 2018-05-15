Красное вино - спасение от рака простаты

Вино принято считать одним из самых полезных напитков. Согласно последним исследованиям Медицинского университета Вены, передает "Собеседник.RU", если ежедневно выпивать по бокалу красного вина, можно снизить риск рака простаты. А вот белое вино, напротив, повышает соответствующий риск.



Итак, умеренное употребление красного вина снижает риск примерно на 12%. Секрет в высокой концентрации полифенолов в красном вине. Эти соединения обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами. Известно: в красном вине полифенолов приблизительно в 20 раз больше, чем в белом вине. Не исключено, что именно по этой причине белое вино повышает риск появления рака простаты почти на 26%.



Ученые подчеркивают: позитивный эффект красного вина будет наблюдаться только в том случае, если человек выпивает по одному бокалу в день. Если человек выпивает больше, позитивный эффект пропадает. Одновременно с этим мужчины должны учитывать все факторы риска развития рака простаты, включая курение, обилие сахара и красного мяса в рационе, генетику.

