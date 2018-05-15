В Украине в ближайшие дни потеплеет

Во вторник, 15 мая, погоду запада и востока Украины будет определять поле пониженного давления, остальной территории - повышенного давления; прохладная воздушная масса начнет прогреваться и в большинстве областей, кроме западных, дневная температура повысится, сообщает Укргидрометцентр. В западных, восточных и Сумской областях кратковременные дожди, днем с грозами, при грозах кое-где шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье днем местами сильный дождь; на остальной территории – без существенных осадков.



Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.



Температура ночью 6-11° тепла, днем 20-25°, в прикарпатских областях 15-20°.



В Киеве - без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 22-24°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 мая самая высокая температура днем была 30,2 в 1925г., самая низкая ночью -0,1 в 1927г.



На 16 мая в западных областях Украины дожди, грозы, в Карпатах и Закарпатье сильные дожди; в восточных, Житомирской, Винницкой, Киевской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с.



Температура ночью 10-15°, в западных областях 7-12°; днем 23-28°, в западных областях 15-20°.



В Киеве – ночью без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 24-26°.



14 мая в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 15-20°, в Днепре возле Киева 18°.

