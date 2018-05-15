В Польше начались учения ВВС НАТО

В польском аэропорту в Кшесинах недалеко от Познани 14 мая начались учения НАТО Tiger Meet. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское Радио.



За 60-летнюю историю эскадр учения впервые проходят на польской базе.



Встречи "тигриных" эскадр – это наиболее престижные воздушные учения. В Познань прибыли 19 воздушных групп, в том числе из Италии, Испании, Чехии, Нидерландов, Германии и Великобритании. В учениях принимают участие и поляки – 6-я воздушная эскадра из Кшесин.



В небо над Познанью поднимутся самолеты "Грипен" из Чехии, а также истребители F16 из Нидерландов и F18 из Швейцарии.

