Многоразовый Falcon подешевеет в 10 раз

Глава компании SpaceX Илон Маск 10 мая 2018 года на предстартовой конференции, посвященной первому пуску ракеты Falcon 9 версии Block 5, допустил сокращение предельных издержек на повторный запуск носителя до «менее 5 или 6 миллионов долларов» в течение примерно трех лет, сообщает SpaceNews.



Прогноз снижения на порядок себестоимости пуска оправдается, полагает предприниматель, если каждый элемент носителя будет многоразовым. В настоящее время, по его оценкам, 60 процентов стоимости Falcon 9 приходится на первую ступень, 20 процентов — на вторую, по 10 процентов — на головной обтекатель и все остальное, что связано с запуском. Топливо стоит 300-400 тысяч долларов.



До введения в эксплуатацию супертяжелой ракеты BFR (Big Falcon Rocket) SpaceX планирует осуществить около 300 пусков Block 5, в том числе с уже использованными ступенями. Первая ступень последней версии допускает десять и более пусков без ремонта. Маск также заявил, что после незначительных доработок Block 5 можно будет запускать до ста раз. До 2019 года включительно SpaceX планирует с одной и той же первой ступенью запустить Block 5 сразу два раза в течение одних суток.



«Слово "блок" немного странное. Мы отчасти взяли его у русских (все три ступени ракет "Союз-ФГ" и "Союз-2" сформированы блоками А, Б, В, Г, Д, Е и И)», — сказал Маск.



Стоимость пуска новой Falcon 9 начинается с 62 миллионов долларов, с ранее использованной первой ступенью — от 50 миллионов.



Первый пуск тяжелой ракеты Falcon 9 версии Block 5 состоялся 11 мая 2018 года с первым телекоммуникационным спутником Бангладеша Bangabandhu-1.



Начиная с версии Block 5 дизайн Falcon 9 будет заморожен, а SpaceX сосредоточится на завершении разработки пилотируемого корабля Dragon 2 и создании сверхтяжелой ракеты BFR.

