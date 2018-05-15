Савченко заявила, что написала Путину письмо

Народный депутат Надежда Савченко рассказала, что написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разблокировать обмен пленными. Об этом она сообщила после заседания суда в понедельник, 14 мая. Вместе с тем, Савченко сомневается, что ее включили в список на обмен пленными и позитивно относится к включению в этот список Владимира Рубана.

"Я не думаю, что возможны такие предложения в отношении меня (о включении в список на обмен)", - заявила депутат.



В то же время Савченко позитивно относится к включению в этот список Рубана и считает, что данное обстоятельство разблокирует процесс обмена пленными.



Также Савченко заявила, что считает Службу безопасности Украины виновной в приостановке процедуры обмена.



Как сообщалось, сепаратисты включили Рубана в обменный список. В СБУ сообщили, что были удивлены этим решением.



Напомним, "теракт Савченко и Рубана" воссоздали на полигоне. Оказалось, что мины и минометы, которые нардеп и ее соратник планировали использовать в Раде, были пригодными для стрельбы.

