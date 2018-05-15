В Госдепе опровергли сообщения о расширении полномочий Волкера

В Госдепартаменте США в понедельник опровергли информацию о расширении полномочий спецпредставителя по Украине Курта Волкера.



Ранее руководитель украинской службы "Голоса Америки" Мирослава Гонгадзе в эфире телеканала "112 Украина" заявила со ссылкой на источники, что спецпредставителю Госдепартамента США по делам Украины Курту Волкеру продолжили и расширили мандат и теперь он будет иметь "не только полномочия по ситуации на Донбассе, он получит более широкие полномочия в отношении Украины как таковой".



"Мы видели эти сообщения в СМИ. Они неверны. Посол Волкер продолжает выполнять функции специального представителя по переговорам с Украиной, и его мандат остается неизменным", — сказал РИА Новости представитель Госдепартамента.



Волкер был назначен на свою должность в июле 2017 года.

