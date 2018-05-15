Вера Савченко сообщила об угрозах в адрес помощников сестры

Помощникам депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве, угрожают, заявила журналистам в понедельник сестра депутата Вера Савченко. "Сейчас совершается давление определёнными людьми, которых мы, как мне кажется, знаем хорошо… пытаются давить и провоцировать на соответствующие действия, которые облегчат фабрикование дела, на помощников Надежды.

Давление осуществляется и на женщин, и на мужчин, но больше на мужчин", — сказала Савченко.



Вера Савченко также сообщила, что они планируют передать в правоохранительные органы заявления об угрозах, но некоторые помощники бояться это делать. По утверждению Веры Савченко, ей также угрожали и бывшие адвокаты её сестры.



По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.



Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.

