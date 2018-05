Сергей Токарев и Рустам Гильфанов - россияне из санкционного списка Президента Украины выиграли суд и получили… доказательство по делу о банкротстве

8 мая Нидерландский арбитражный институт (NAI) Роттердама постановил отклонить требования к Сергею Токареву и Рустаму Гильфанову, предъявляемые их бывшими партнерами по бизнесу. Предметом разбирательства стала компания Level Up.







На момент подачи иска разработчик игр Level Up представлял собой быстрорастущую компанию, штат которой насчитывал более 200 человек. Годом ранее фирма стала спорным активом при заключении соглашения о разделе бизнеса. Тогда он переходил под управление собственникам Lucky Labs, акционерам Playson и GGS, Токареву и Гильфанову в обмен на выплату 75% от выручки за 2014 год бывшим совладельцам. В оговоренный договором момент выплаты не поступили, что послужило основанием для судебных разбирательств. Фактически компания Level Up должна была сменить владельцев по закономерному и прогнозируемому решению суда, но вместо этого пока судебный процесс только набирал обороты Level Up огласила себя банкротом. А 21 апреля 2015 года компания прекратила своё существование.



Казалось бы ответчикам удалось отвертеться от заведомо проигрышного дела: в случае удовлетворения иска исцы получили бы не просто закрытую, а уже забытую всеми компанию-банкрота. Но дело приняло неожиданный оборот: вместо вердикта, на который рассчитывали мошенники Токарев и Гильфанов, или как минимум дальнейшей судебной тяжбы, они получают победу в NAI, подтверждающую, что фирма, которую они сознательно довели до банкротства по-прежнему принадлежит им, а следовательно незадачливым дельцам теперь предстоит отвечать по всем обязательствам, вызванным мошенничеством!



Очевидно, что нечистые на руку Гильфанов и Токарев так и не поняли, что нажитые подлостью и обманом активы впрок не пойдут. Жаль, что заложниками неуёмных аппетитов российских предпринимателей стали сотрудники и партнеры некогда успешной компании Level Up, которую умышленно обанкротили.



Стоит отметить, что в 2016 году Рустам Гильфанов и Сергей Токарев попали в санкционный список в Украине. Теперь, очевидно, в Европе они пополнят уже новый список – список нежелательных бизнес-партнеров.