«Лежащая обнаженная» Модильяни установила рекорд на Sotheby's

Картина Амедео Модильяни «Лежащая обнаженная» продана на торгах Sothebyʼs в Нью-Йорке за 157,2 миллиона долларов. Это самая высокая цена лота в истории этого аукционного дома. Имя нового владельца полотна Sothebyʼs традиционно не раскрывает.







Абсолютный рекорд аукционной цены на работы Модильяни принадлежит другой «Лежащей обнаженной», которая в 2015 году была продана на Christieʼs за 170,4 миллиона долларов.



«Лежащая обнаженная», проданная 14 мая на аукционе Sothebyʼs в Нью-Йорке была написана Модильяни в 1917 году — за три года до смерти. Это одна из самых больших работ художника и одно из пяти его полотен с обнаженной натурой, которые когда-либо выставлялись на аукционы.



На торги Sothebyʼs «Лежащая обнаженная», пишет The Guardian, была, как предполагается, выставлена ирландским бизнесменом Джоном Маньером, который купил полотно на аукционе в 2003 году за 26,9 миллиона долларов.



