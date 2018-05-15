Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 61

Число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа палестинцев возросло до 61, сообщил представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.



Ранее сообщалось о 59 погибших и около 2,7 тысячи раненых.



"В больнице скончался 16-летний палестинец, получивший вчера ранение в столкновениях с израильской армией, количество погибших палестинцев со вчерашнего дня возросло до 61, и с 30 марта — до 109", — сказал Ашраф аль-Кедра.



Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.



Продолжение беспорядков, которые могут перекинуться и на Западный берег реки Иордан, ожидается во вторник, когда палестинцы будут отмечать 70-летие Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.

