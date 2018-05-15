Цена нефти Brent превысила $79 за баррель впервые с ноября 2014г

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник продолжают подъем на фоне продолжающихся столкновений на Ближнем Востоке, котировка Brent превысила $79 за баррель впервые с ноября 2014 года.



Июльский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:50 мск подорожал на $0,86 (1,1%) - до $79,09 за баррель.



Стоимость WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,6 (0,85%) - до $71,56 за баррель.



Беспорядки в секторе Газа и ожидаемые последствия санкций США против Ирана остаются в центре внимания инвесторов.



Несколько десятков палестинцев погибли в результате столкновений с израильской армией на границе сектора Газа в понедельник, в день открытия посольства США в Иерусалиме. Сотни человек получили ранения. Палестина обвинила армию Израиля в применении боевого оружия для подавления мирной акции протеста. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал действия военных самозащитой от радикальной группировки ХАМАС, контролирующей Газу и ставящей своей целью уничтожение Израиля.



Аналитики обращают внимание на изменение соотношения в ценах эталонной американской нефти и нефти с Ближнего Востока, которую обычно закупают страны Азии, после решения Вашингтона восстановить санкции в отношении Ирана. Так, WTI сейчас примерно на $3,2 за баррель дешевел, чем основной ближневосточный контракт на дубайскую нефть, сообщает агентство Bloomberg.

