Турция отозвала своих послов из США и Израиля

Анкара отозвала своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве для консультации. Причиной стали действия Израиля в секторе Газа, в результате которых погибли больше 60 человек.



По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, решено созвать чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества. «Мы также предлагаем созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Мы проведем переговоры со многими лидерами. Начиная с завтрашнего дня мы объявляем трехдневный национальный траур», — добавил он.



Ранее сообщалось, что в Иерусалиме открылось новое посольство США в Израиле. В ходе протестов израильские солдаты убили несколько десятков палестинцев на границе с сектором Газа. В столкновениях погибли не менее 60 человек, около 2,4 тысячи получили различные ранения, половина — пулевые.



Дональд Трамп сообщил о переносе посольства 6 декабря 2017 года. Это вызвало бурную реакцию в международном сообществе. В частности, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что статус Иерусалима должен решаться в рамках диалога Израиля и Палестины.

