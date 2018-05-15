Порошенко: мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что несмотря на попытки России легитимизировать "временную оккупацию" Крымского полуострова, Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции в международных судебных инстанциях, включая ходатайство о противоправным возведением Керченского моста.



"Незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Особенно циничным является тот факт, что его открытие происходит накануне очередной годовщины депортации крымскотатарского народа сталинским режимом", - написал во вторник днем П.Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук.



Вместе с тем, подчеркивает глава украинского государства, несмотря на тщетные попытки Москвы легитимизировать "временную оккупацию" Крымского полуострова, последовательные решения целого ряда международных судебных инстанций подтверждают – "бремя совершенного международного преступления для России будет только расти".



"Украина и в дальнейшем будет последовательно защищать свои позиции. Напомню, по моему поручению в Арбитражный Трибунал Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением Керченского моста", - добавил П.Порошенко.



При этом президент Украины выразил сожаление в связи с тем, что российские власти пытаются втянуть в свои "инфраструктурные авантюры" представителей европейского бизнеса, стремясь там же откупиться от международно-правовой ответственности.



"Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере. А мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым", - подытожил П.Порошенко.



Как сообщалось, 15 мая президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии автомобильного движения по Крымскому мосту. В частности, В.Путин посетил Крымский мост, побывал в центре управления моста и проедет по самому мосту, а потом выступит перед рабочими. Первой проехала по Керченскому мосту колонна грузовой техники во главе с президентом РФ. В.Путин возглавил колонну за рулем "КамАЗа", в ее состав вошли несколько десятков самосвалов, бетономешалок, автовышек и автокранов.



Крымский мост (19 км длинной) соединит Крымский полуостров с материковой частью РФ автомобильной и железной дорогами. Планируется, что движение легковых автомобилей и автобусов по мосту откроется во второй половине мая 2018 года, грузовиков - осенью нынешнего года, поезда пойдут в декабре 2019 года.

