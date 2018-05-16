Российский сенатор рассказал о возможных ответных мерах в отношении украинских СМИ

Россия имеет все основания принять зеркальные меры в отношении украинских журналистов в ответ на притеснение корреспондентов, работающих в российских СМИ, заявил в РИА Новости во вторник первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.



Сотрудники Службы безопасности Украины во вторник ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. СБУ провела обыск и в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко.



"Какие меры могут быть приняты в ответ на эти противоправные действия киевских властей, будут решать компетентные органы РФ. Но Россия имеет все основания ответить зеркально на притеснение на Украине журналистов, работающих в российских СМИ", — подчеркнул сенатор.



"Речь может идти о закрытии корпункта украинского СМИ или выдворении из России журналистов с Украины", — добавил он.



Обвинения в госизмене парламентарий назвал "глупостями". "Это попытка спровоцировать конфликт с Россией", — заключил Джабаров.

