Могерини: "Евротройка" и Иран обсудят набор конкретных мер для сохранения ядерной сделки

Главы МИД "евротройки" (Франция, Великобритания, Германия) посредников ООН по Ирану обсудят с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом набор конкретных мер для сохранения ядерной сделки. Об этом заявила во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини перед встречей в Брюсселе министров иностранных дел Ирана и европейской тройки посредников ООН. Она подчеркнула, что иранцы должны продолжать получать все экономические выгоды от ядерной сделки.



"К нам присоединится министр Зариф, и мы обсудим конкретные шаги по сохранению ядерной сделки. Мы ожидаем подтверждение Ирана о намерении и дальше ее выполнять на основании принципа "мы выполняем соглашение, пока вы выполняете соглашение и наоборот", - сказала она.



"Мы не обсуждаем никакие гарантии. Мы обсуждаем усилия, которые мы можем предпринять в нынешней сложной ситуации вместе, в том числе с Россией и Китаем, что позволит нам сохранить это соглашение. Мы не наивны, мы понимаем, что это будет сложно, - указала Могерини. - Мы должны сохранить это соглашение полностью, включая его результаты - все экономические выгоды, которые народ Ирана должен продолжать получать от того, что Тегеран остается частью Совместного всеобъемлющего плана действий".

