В фильме по материалам "Панамского досье" сыграют Стрип, Олдман и Бандерас

В новом фильме обладателя "Оскара" и "Золотой пальмовой ветви" режиссера Стивена Содерберга "Прачечная", который он будет снимать по материалам "Панамского досье", в главным ролях будут задействованы целый ряд звезд - Мэрил Стрип, Гэри Олдман и Антонио Бандерас.



Фильм Содерберга основан на книге "Мир секретности: панамские расследования незаконных денежных сетей мировой элиты" журналиста Джейка Бернштейна, который был старшим репортером Международного консорциума журналистов-исследователей, опубликовавшего "Панамское досье". Сценарий по книге написал Скотт Бернс. Съемки картины начнутся осенью 2018 года.



Как пишет The Daily Mail, фильм расскажет об одной из самых громких утечек 2016 года, благодаря которой в распоряжении журналистов оказалось более 11,5 миллионов финансовых и юридических документов, свидетельствующих о преступлениях и коррупции политиков и чиновников самого высокого уровня во многих странах мира, в том числе и действующих глав государств.



Во многих странах разоблачения на основе "Панамского досье" привели к ряду громких отставок. Но в России такого не произошло.



Кого именно будет играть 68-летняя американская звезда Мэрил Стрип, признанная одной из величайших актрис современности, еще не известно. Однако источники газеты утверждают, что ее героиня будет неким эмоциональным стержнем всей будущей картины.



Продюсерами "Прачечной" станут Майкл Шугар ("Призрачная красота", "В центре внимания", "Больница Никербокер"), Лоуренс Грей ("И гаснет свет..."), Грегори Джейкобс ("13 друзей Оушена", "Грань будущего", "12 друзей Оушена", "Больница Никербокер") и сам Стивен Содерберг.







