Украина не в коридоре: китайский транзит прошел мимо?

Пока внимание СМИ приковано к Керченскому мосту и обыскам у журналистов, в ленте новостей незаметно промелькнуло сообщение о том, что в прошлую пятницу из Китая в Европу через Беларусь отправился товарный поезд с комплектующими для автомобилей. Прошел он по новому маршруту, который позволяет наполовину сэкономить время в пути. Какое нам до этого дело? Дело есть – похоже, новый «Шелковый путь» из Китая в ЕС, о котором мы так долго мечтали, все-таки заработал. Но не через территорию Украины...



Если быть точными, поезд, о котором идет речь, – не первый, а уже второй экспериментальный состав из Китая в Европу по новому оптимизированному железнодорожному маршруту. Первый вышел 26 апреля из порта Таншань провинции Хэбэй на севере Китая и проехал через контрольно-пропускной пункт Алашанькоу на границе Китая с Казахстаном, затем по территории Казахстана, России, Беларуси, Польши и Германии до самого Антверпена. Расчетное время в пути – 16 дней.



Следом за ним пошел упомянутый нами второй поезд, груженный 41-м стандартным контейнером с комплектующими для автомобилей на сумму свыше $3 млн. Во второй половине дня 12 мая он вышел из города Интань в провинции Цзянси и отправился в Минск по маршруту Китай–Европа.



Его задача вписаться в идеальное время – пройти примерно 11 тыс. км за 13 дней. Если это будет сделано (а судя по всему, будет), новый маршрут откроет новую страницу во внешней торговле с Европой. Цитирую информационное агентство “Синьхуа”. Почему цифра 13 в данном случае так важна? Объясняю.



В мае 2017 года в Пекине состоялся саммит глав государств – участников инициативы «Экономический пояс Шелкового пути». Украины на нем не было. А президент Белоруссии Александр Лукашенко был. И еще были немцы, потому что именно немецкий экспедитор DB Schenker предлагал себя в качестве оператора нового транспортного коридора.



Обсуждали “проблему четырех дней”. Дело в том, что стандартный поезд из 41 контейнера проходит путь протяженность 10-11 тыс. км из Китая в Германию примерно за 17 дней. Это вдвое быстрее, чем по морю, но почти на 70% дороже. Если сократить время доставки, можно снизить ее стоимость.



Историю нашего “Нового шелкового пути” и вовсе без слез вспоминать невозможно. Не знаю, правда, слез печали или слез от смеха. Напомню, что поезд ушел в январе 2016 года по маршруту Украина – Грузия – Азербайджан – Казахстан – Китай (через Каспий и Черное море). Отбыл из Ильичевска, прошел Грузию, отправился в Азербайджан, оттуда в Казахстан

Конечно, только новым маршрутом через Беларусь Поднебесная не ограничится. Рассматриваются десятки вариантов разных коридоров. Товаров Китай производит все больше и явно испытывает дефицит путей и мощностей доставки в Европу. Так что коридоры будут еще строиться, и, может быть, когда-нибудь мы вклинимся в один из них. Но не сейчас...