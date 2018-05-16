Сенцов объявил голодовку

Незаконно осужденный в РФ украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ и аннексированном Крыму, сообщается на сайте "Громадське" со ссылкой на двоюродную сестру О.Сенцова Наталию Каплан.



"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии г. Лабитнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине", - написал О.Сенцов в заявлении, скан-копия которого опубликована изданием.



По данным издания, О.Сенцов сообщил адвокату, что готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически настраивая организм.



Адвокат Дмитрий Динзе предупредил подзащитного о всех возможных последствиях, в частности, необратимых для здоровья, однако О.Сенцов заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.



В связи с этим защитник не исключает, что О.Сенцова могут направить на принудительное психиатрическое обследование и организуют принудительное питание. Он также отметил, что за объявление голодовки О.Сенцову могут назначить наказание, хотя пока об этом речь не идет.



Кроме того, О.Сенцов отмечает, что никакой реакции со стороны Европейского суда по правам человека на его жалобу не последовало, в связи с чем надеется, что его голодовка заставит суд рассмотреть его жалобу "хоть в каком-то объеме".



Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ режиссера обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.



О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (РФ), более известной как "Белый медведь".



Украина, мировое сообщество неоднократно призывала РФ освободить незаконно осужденного О.Сенцова.

