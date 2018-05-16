САП открыла дело на НАБУ за действия по делу Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро вело переговоры с беглым нардепом Александром Онищенко, не ставя в известность Специализированную антикоррупционную прокуратуру.



Об этом говорится в заявлении САП.



Рядом СМИ опубликована видеозапись общения с помощью электронных средств связи между Онищенко и сотрудниками НАБУ по заключению соглашения в уголовном производстве и также вчера НАБУ распространило информацию о правовых основаниях такого общения.



«Призываем НАБУ как орган досудебного расследования не вводить общественность в заблуждение путем распространения информации, не соответствующей действительности и прекратить «жонглирование» нарезками видеозаписей», - заявили в САП.







В прокуратуре разъяснили, что согласно ч. 2 ст. 469 УПК Украины соглашение о признании виновности может быть заключено по инициативе исключительно прокурора или подозреваемого или обвиняемого.



«На проведение указанного общения прокурорами в уголовном производстве, в том числе старшим группы – руководителем САП Назаром Холодницким, поручения или указания детективам не давались и, соответственно, полномочия по инициированию заключения сделки не могли делегироваться в любом проявлении», - говорится в заявлении.



Кроме этого, руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Калужинский, который предположительно из обнародованных в СМИ видеозаписей, вел указанные переговоры, вообще не является детективом в указанном производстве и не был включен в состав группы детективов ни в одном из уголовных производств по Онищенко.



Информации о проведении опросов Онищенко в режиме видеоконференции по заключению соглашения о признании виновности в САП от НАБУ не поступало.



Вместе с тем, опрос Онищенко, в котором принимал участие руководитель отдела САП, касался другого уголовного производства, начатого по публичным заявлениям Онищенко, а прокурор, принимавший в этом участие, не является прокурором в уголовном производстве по подозрениям Онищенко и соответственно не мог обсуждать вопрос заключения соглашения в уголовном производстве.



В САП утверждают, что информация о проведении других «переговоров» с подозреваемым Онищенко была скрыта детективами от процессуальных руководителей, поэтому ссылка пресс-службы НАБУ на осведомленность САП и ее руководителя не соответствует действительности.



Более того, после получения информации о тайных переговорах руководства и детективов НАБУ по Онищенко (интервью Онищенко интернет-изданию Украинская правда от 14 декабря 2017 года) на вопрос руководителя САП об озвученных фактах руководство НАБУ все отрицало, ссылаясь на ложность заявлений подозреваемого Онищенко.



Непосредственно подозреваемый нардеп или его адвокаты не обращались в САП с инициативой о заключении соглашения о признании виновности, а указанный вопрос прокурорами САП с подозреваемым или его защитниками вообще не обсуждался в каком-либо формате.



«Роль организатора преступной организации и участие в совершении особо тяжких преступлений, которые инкриминируются Онищенко в рамках выдвинутого подозрения, не позволяют вообще говорить о возможности заключения соглашения о признании виновности по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 4 ст. 469 УПК Украины», - подчеркнули в прокуратуре.



«Таким образом, учитывая, что в опубликованных видеозаписях переговоров вероятно руководителя Главного подразделения детективов НАБУ и других детективов с Онищенко о конкретных условиях заключения сделки, а именно обсуждение четкой суммы и дальнейшей судьбы принадлежащих ему предприятий и фактического подтверждения факта «конфиденциального» общения без ведома прокуроров – процессуальных руководителей, 14 мая сведения об указанных событиях внесены в Едрей и начато уголовное производство, досудебное следствие по которому поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины», - говорится в заявлении.



В САП предостерегли детективов и руководство НАБУ от предоставления в средства массовой информации ложных данных, манипулирующих общественным мнением и создающих у общественности искаженное представление о работе правоохранительных органов, их функциях, задачах и конечной цели деятельности.



