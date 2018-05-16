Кабмин выделил 300 млн на жилье для военных

Кабинет министров выделил 300 млн гривен на жилье для семей погибших и пострадавших на Донбассе военных. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter в среду, 16 мая.



"Сегодняшним решением правительства будут распределены почти 300 млн гривен для приобретения 327 квартир семьям воинов, погибших в зоне АТО, а также тем, кто получил инвалидность вследствие ранения", – написал премьер миниистр.



Он также предложил, чтобы люди сами выбрали себе жилье, после того как уже получат деньги.

