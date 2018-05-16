Рада намерена упростить процедуру похорон

Верховная Рада Украины намерена внести изменения в законы Украины, касающиеся оснований проведения судебной экспертизы, что упростит процедуру похорон.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий законопроект № 8116 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об основания проведения экспертизы" в первом чтении проголосовало 235 народных депутатов на пленарном заседании в среду.



Законопроект предлагает исключить из закона Украины "О судебной экспертизе" ст.7-1 положение, согласно которому основой проведения судебной экспертизы является соответствующее судебное решение или решение органов досудебного расследования, или договор с экспертом или экспертного учреждения, если экспертиза проводится по заказу других лиц.



Как отмечается в пояснительной записке, положение об обязательном обращении следователя в суд для получения экспертного вывода усложняет процедуру похорон.

