В Украине тепло сохранится в большинстве областей

В ближайшие сутки большая часть территории Украины останется в теплой воздушной массе, лишь западные области - в более прохладной. Погоду западных, южных и центральных областей будет определять атмосферный фронт, сообщает Укргидрометцентр. В западных областях, утром, днем также в южных (кроме Запорожской) и центральных областях местами кратковременный дождь, гроза, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди; на остальной территории без осадков.



Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем при грозах местами шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 7-12°, днем 21-26°, в западных областях 17-22°; в южных и восточных областях ночью 11-16°, днем 24-29°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 мая самая высокая температура днем была +30,7 в 1975 году, самая низкая ночью +3,5 в 1936 году.



18 мая - кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с.



Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 14-19°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 20-26°.



В Киеве – ночью местами небольшой дождь, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.



16 мая в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 17-22°, возле Одессы 15°, в Днепре возле Киева 18°.

