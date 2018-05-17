Бельгия отказала Испании в экстрадиции бывших членов правительства Пучдемона

Бельгия отказала Испании в экстрадиции трех бывших чиновников каталонского правительства, которые уехали из страны после референдума о независимости автономии.



Об этом сообщает The Local.



Судья заслушал обвинения и отказал в экстрадиции испанских граждан по европейскому ордеру на арест, который был выдан следственным судьей Верховного суда Испании в марте прошлого года.



Испания просила бельгийские власти об экстрадиции бывшего министра здравоохранения Тони Комини, которого Мадрид обвиняет в мятеже и незаконном присвоении государственных средств, экс-министра культуры Луи Пуига и экс-министра сельского хозяйства Мерицеллы Серри, обвиняемых в растрате.



Защита бывших чиновников заявила в суде о прецеденте, указанном в доктрине Суда ЕС. Люксембургский суд в 2015 году подтвердил необходимость предварительного государственного ордера на арест с целью обеспечения европейского ордера.



"То, что произошло, это только начало с европейскими ордерами", - сказал адвокат Гонсало Бойе, предсказывая эффект домино с другими ордерами, выданными судом Испании на каталонских чиновников.



"Европейский ордер не сопровождался национальным ордером на арест", - добавил он.

