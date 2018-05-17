Роухани призвал страны исламского мира объединиться для противодействия Израилю

Государства исламского мира должны выработать единую позицию, чтобы дать отпор преступлениям Израиля в отношении палестинцев. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре со своими турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.



Как передал телеканал Al Mayadeen, иранский лидер подчеркнул "необходимость исламским странам объединиться и принять решительные меры против Израиля". "ООН и Организация исламского сотрудничества (ОИС) должны выполнить свои обязательства в этот критический период и защитить палестинский народ", - сказал он.



Со своей стороны, Эрдоган заявил об отказе Турции "от любого мирного плана, который не будет удовлетворять права палестинского народа". По словам турецкого президента, "пришло время исламским государствам сыграть свою роль в палестинском вопросе".



Президент Турции пригласил Роухани принять участие во внеочередном саммите ОИС в Стамбуле 18 мая. Лидеры исламских стран соберутся в Турции, чтобы обсудить ситуацию в секторе Газа и перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 17 мая в Каире состоится экстренное заседание глав МИД Лиги арабских государств, также посвященное палестинскому вопросу.



14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США в Израиле. Это событие вызвало массовые протесты палестинцев на границе еврейского государства и сектора Газа. В результате столкновений, которые в гораздо меньших масштабах продолжились во вторник, погибли более 60 жителей прибрежного анклава, около 3 тыс. получили ранения.

