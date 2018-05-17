Пункт об отмене антироссийских санкций включен в проект коалиционного соглашения в Италии

Пункт об отмене антироссийских санкций включен в проект коалиционного соглашения о формировании нового правительства Италии между "Движением 5 звезд" и партией "Лига".



Об этом сообщает Huffington Post Italia.



По данным журналистов филиала американского издания, полученная ими копия соглашения датируется 14 мая и согласована лидерами обеих партий, однако подписей в документе нет.



Не исключено, что текст соглашения еще будет изменен.



Балансирование во внешней политике – итальянская особенность, и новое правительство подтвердит руководящие принципы последних лет.



С одной стороны, в соглашении подтверждается лояльность к НАТО, а Соединенные Штаты определяются как "привилегированный союзник", а с другой – в тексте говорится "об открытости для России, которая воспринимается не как угроза, а как экономический и торговый партнер".



По информации издания, по требованию "Лиги" в тексте соглашения определена "немедленная отмена санкций, введенных против России" и реабилитация Москвы как "стратегического партнера" ​​в кризисных районах, таких как Сирия, Ливия и Йемен.



Лидер "Лиги" Маттео Сальвини обещал после прихода в правительство снять санкции против России.



Следует отметить, что для отмены европейских санкций, как и для их продления, необходимо согласие всех стран ЕС.



Напомним, в апреле 2018 региональный совет Венето - северо-восточного региона Италии с центром в Венеции – поддержал резолюцию с призывом к правительству и ЕС отменить санкции против России.



В 2016 году совет Венето поддержала резолюцию о признании аннексированного Крыма частью РФ и с призывом к итальянскому правительству отменить санкции против РФ. После этого подобные резолюции приняли и несколько других регионов Италии.

