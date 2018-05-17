Авокадо содержит опасные токсины?

Считается, что авокадо чрезвычайно полезный продукт. Это действительно так, признает диетолог Александр Кущ. Но он предупреждает: авокадо может и нанести вред организму человека, передает "Hronika.info".



Важно тщательно чистить авокадо, ведь близко к мякоти (в кожуре и косточке плода) содержатся токсины. По этой причине авокадо могут вызывать аллергическую реакцию, расстройства кишечника и интоксикацию печени.



В свою очередь, сотрудники Университета Тафтса призывают употреблять в пищу авокадо каждый день. Это способствует улучшению рабочей памяти и навыков принятия решений у пожилых людей. В исследовании университета приняли участие 40 здоровых добровольцев в возрасте 50 лет и старше. Участники на протяжении 6 месяцев каждый день съедали одно свежее авокадо.



Также добровольцы выполняли когнитивные тест на память, внимание, скорость обработки информации. Ученые следили за изменениями уровня лютеина в глазах участников. Лютеин - пигмент, содержащийся в овощах и фруктах. Он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Исследование показало: у участников, употреблявших авокадо, уровень лютеина в глазах вырос на 25%. Кроме того, они стали лучше справляться с когнитивными тестами.



У добровольцев из контрольной группы, которые не употребляли авокадо, когнитивные функции за время исследования улучшились не столь сильно. По словам специалистов, одно авокадо содержит около 369 микрограммов лютеина. В дальнейшем ученые планируют выяснить, как употребление меньшего количества авокадо влияет на когнитивные функции.

